Новости мира: Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией. Премьер-министр страны Санаэ Такаити в программной речи в нижней палате парламента заявила, что Токио намерен решить территориальную проблему и подписать мирный договор с Москвой.

Тем временем Пентагон наращивает военную группировку у границ Ирана. Эксперты распознали на спутниковых снимках вновь прибывшие на авиабазу в Иордании самолеты. Некоторые аналитики полагают, что вторжение может начаться в ближайшие дни.

