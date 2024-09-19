Новости мира: предприниматель Илон Маск высказался насчет цензуры в США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США – повсюду цензура. Об этом он написал в соцсетях. Ранее он говорил, что Штаты "скатятся в тиранию", если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах.

Тем временем Трамп решил показать, что близок к народу. Он посетил бар в Нью-Йорке и угостил всех посетителей бургерами. При этом расплатился политик криптовалютой. В социальных сетях люди восхитились поступком, написав, что это была "одна из исторических транзакций в истории биткоина".



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