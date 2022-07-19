Энергетический кризис в Европе стал усугубляться. Германия не сможет пережить зиму с нынешними запасами газа и без поставок из России, заявил глава немецкого газового регулятора Клаус Мюллер.

А в Forbes написали, что промышленность Германии остановится, если РФ резко перестанет поставлять газ в страну. Готова ли Европа к самому негативному сценарию? Продолжатся ли отставки европейских лидеров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.