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19 июня, 07:45

Политика

Снайперы РФ сорвали несколько ротаций ВСУ у поселка Урожайное в ДНР

Снайперы РФ сорвали несколько ротаций ВСУ у поселка Урожайное в ДНР

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Снайперы морской пехоты сорвали несколько ротаций ВСУ у поселка Урожайное в ДНР. А расчеты беспилотников группировки войск "Запад" нанесли удар FPV-дронами по замаскированным блиндажам противника.

Скопление техники и живой силы ВСУ фиксируется и в Липцах. Как утверждает военный аналитик Андрей Марочко, противник надеется выбить российские подразделения с занятых в Харьковской области позиций.

Тем временем украинские генералы готовят новое контрнаступление. Подробнее о том, что произошло за 18 июня в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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