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19 мая, 07:15

Политика

Более 130 новых ограничений может ввести ЕС в отношении России

Более 130 новых ограничений может ввести ЕС в отношении России

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Евросоюз готовит рекордный пакет санкций против России, включающий более 130 ограничительных мер и рассматривает введение полного торгового эмбарго. Официальное решение ожидается 20 мая на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам.

Под запрет, по предварительным данным, подпадут российский сжиженный природный газ, нефтепродукты и удобрения, а также широкий спектр европейских товаров, поставляемых в Россию. Экономисты считают, что меры нанесут удар по промышленности и энергетике ЕС, тогда как Россия продолжит переориентировать экспорт на азиатские рынки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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