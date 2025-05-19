19 мая, 07:15Политика
Более 130 новых ограничений может ввести ЕС в отношении России
Евросоюз готовит рекордный пакет санкций против России, включающий более 130 ограничительных мер и рассматривает введение полного торгового эмбарго. Официальное решение ожидается 20 мая на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам.
Под запрет, по предварительным данным, подпадут российский сжиженный природный газ, нефтепродукты и удобрения, а также широкий спектр европейских товаров, поставляемых в Россию. Экономисты считают, что меры нанесут удар по промышленности и энергетике ЕС, тогда как Россия продолжит переориентировать экспорт на азиатские рынки.
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