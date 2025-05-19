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19 мая, 07:15

Политика

В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов

В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов

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В Росавиации заявили, что ведутся переговоры с несколькими странами о возобновлении регулярных полетов. В процессе участвуют представители МИД, Минтранса и Минэкономразвития. Уточняется, что переговоры идут успешно, и многие страны выразили готовность принимать российские самолеты.

Однако Москва настаивает на том, чтобы санкции, действующие против России, не распространялись на обслуживание воздушных судов в зарубежных аэропортах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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