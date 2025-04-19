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19 апреля, 19:15

Политика

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

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Россия вернула 246 своих военнослужащих из украинского плена, взамен передав аналогичное количество бойцов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также, в качестве жеста доброй воли, Москва передала 31 раненого украинского военнопленного в обмен на 15 раненых россиян. Сейчас военнослужащие РФ находятся в Белоруссии, где им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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