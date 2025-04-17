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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий в Курской области потеряли 74 780 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российская армия уничтожила 2 277 боевых бронированных машин, 2 734 автомобиля и 410 танков противника. Также ВСУ лишились 334 боевых машин пехоты, 305 бронетранспортеров и 618 артиллерийских орудий.

В число потерь армии Украины также вошли 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 15 HIMARS и 7 MLRS американского производства. Помимо этого, ВСУ потеряли 125 станций РЭБ, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку и 10 транспортно-заряжающих машин.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ лишили противника 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС противовоздушной обороны и 57 единиц инженерной и иной техники, среди которых были 5 мостоукладчиков и 23 инженерные машины разграждения.

По словам Владимира Путина, ВС РФ завершают разгром украинской армии в Курской области. Президент России заявил, что ВСУ и и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.

Также глава РФ отметил, что в регионе все будет восстановлено, на что выделят необходимые средства. Путин подчеркнул, что власти не оставят без внимания проживающих в регионе людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников.