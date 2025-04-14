Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 11:30

Политика

Минобороны сообщило о поражении нескольких украинских бригад

Минобороны сообщило о поражении нескольких украинских бригад

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

В Госдуме предложили ограничить рекламу родологов

В России предложили ввести пошлину на развод в размере 100 тыс рублей

Песков заявил, что к встреча Путина и Трампа состоится, когда придет время

Путешественника из Подмосковья не пустили в Эквадор

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

ВС РФ продвинулся в сторону населенного пункта Горналь в Курской области

США отменят взаимные пошлины для производителей электроники

Минобороны подтвердило поражение нескольких украинских бригад. Уничтожены пять автомобилей, две боевые машины и американская самоходная артиллерийская установка Paladin.

За минувшие сутки зафиксированы скопления украинских войск и техники в районах Покровска, Новопавловки, Зари, Калинова и других населенных пунктов. В расчетах комплексов ПВО рассказали, что противник активно применяет беспилотники и ракеты, но российские системы успешно их перехватывают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика