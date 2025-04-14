Минобороны сообщило о поражении нескольких украинских бригад

Минобороны подтвердило поражение нескольких украинских бригад. Уничтожены пять автомобилей, две боевые машины и американская самоходная артиллерийская установка Paladin.

За минувшие сутки зафиксированы скопления украинских войск и техники в районах Покровска, Новопавловки, Зари, Калинова и других населенных пунктов. В расчетах комплексов ПВО рассказали, что противник активно применяет беспилотники и ракеты, но российские системы успешно их перехватывают.

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