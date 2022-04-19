Турция начала новую военную операцию на севере Ирака

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Кадры турецкой военной операции "Коготь" в Ираке облетели мир. Так Анкара борется с Рабочей партией Курдистана, эту организацию в Турции считают террористической. Ее члены пытаются создать свою автономию на территории страны.
На первом этапе операции турецкие самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам противника на севере Ирака. Видео опубликовало Минобороны Турции.
Вооруженный конфликт начался еще в 1984 году и возобновился в 2015 году. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, с начала нового обострения уничтожено уже 13 тысяч курдских боевиков.
Нескольких сотрудников посольства Болгарии в Москве отправят домой. О высылке дипломатов сообщают на сайте российского МИД. Посла Болгарии в столице вызвали в министерство и вручили соответствующую ноту. Сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата в ответ на решение Софии. 18 марта власти Болгарии объявили о высылке из страны десяти российских дипломатов. Такое решение в Москве назвали ничем не мотивированным.
Настоящий дипломатический скандал едва не разгорелся в Черногории. Политологи посчитали, что эта страна побежала впереди всех своих западных кураторов и решила разорвать дипотношения с Россией. Началось с того, что глава МИД Черногории Джордж Радулович в своем Twitter опубликовал заявление о необходимости таких крайних мер. Но когда посольство России в Подгорице запросило разъяснений, пост сразу удалили. Якобы руководитель ведомства лишь перечислял возможные санкции. Но то, что запостил министр, журналисты успели прочитать, и одна из ведущих газет вышла со статьей под заголовком "МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией".
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