Экс-чиновник из США Джо Кент заявил, что у Ирана не было планов создавать ядерное оружие

Бывший директор центра по борьбе с терроризмом Джо Кент дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Он заявил, что у Ирана не было планов создавать ядерное оружие. В срыве мирных переговоров Кент обвинил израильское лобби в Вашингтоне.

По его словам, они манипулировали разведдаными и навязывали свое мнение президенту США Дональду Трампу. Кент покинул свой пост из-за несогласия с атакой на Иран. После громких заявлений ФБР начало расследование против него.

