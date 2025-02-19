19 февраля, 07:15Политика
СМИ заявили, что санкции США против России останутся в силе
По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на свои источники, США не будут снимать санкции с России. Об этом стало известно якобы после телефонного разговора главы американского Госдепа Марко Рубио с европейскими коллегами.
По его словам, санкции останутся в силе как минимум до заключения соглашения по Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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