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19 февраля, 07:15

Политика

СМИ заявили, что санкции США против России останутся в силе

СМИ заявили, что санкции США против России останутся в силе

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По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на свои источники, США не будут снимать санкции с России. Об этом стало известно якобы после телефонного разговора главы американского Госдепа Марко Рубио с европейскими коллегами.

По его словам, санкции останутся в силе как минимум до заключения соглашения по Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
политикаэкономикавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
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