СМИ заявили, что санкции США против России останутся в силе

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на свои источники, США не будут снимать санкции с России. Об этом стало известно якобы после телефонного разговора главы американского Госдепа Марко Рубио с европейскими коллегами.

По его словам, санкции останутся в силе как минимум до заключения соглашения по Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.