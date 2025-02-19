Трамп заявил, что Россия может очень быстро уничтожить украинские города, но не хочет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия способна "очень быстро" уничтожить украинские города, включая Киев. Об этом пишет РИА Новости.

"Если бы они [Россия] хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро", – заявил он журналистам на пресс-конференции.

Глава Белого дома также отметил, что Россия могла бы превратить и Киев в "масштабное место разрушения", но не стремится к этому.

Кроме того, говоря о перспективах разрешения украинского конфликта, Трамп заявил, что не против того, чтобы европейские страны послали военных на Украину. При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

Трамп также положительно оценил результаты переговоров США и России в Эр-Рияде, заявив, что стал значительно увереннее в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия "хочет что-то сделать" для завершения боевых действий.