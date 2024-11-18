Членам многодетных семей в России могут разрешить работать 4 дня в неделю

Членам многодетных семей могут разрешить четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода. Соответствующее предложение готовят в Госдуме. Дополнительный выходной предлагается давать одному из родителей, но при условии, что оба трудоустроены официально.

Пока предлагается внести поправку в Трудовой кодекс в порядке эксперимента на 1 год на территории нескольких регионов или на базе нескольких крупных государственных предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.