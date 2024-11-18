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18 ноября, 07:15

Политика

Членам многодетных семей в России могут разрешить работать 4 дня в неделю

Членам многодетных семей в России могут разрешить работать 4 дня в неделю

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Членам многодетных семей могут разрешить четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода. Соответствующее предложение готовят в Госдуме. Дополнительный выходной предлагается давать одному из родителей, но при условии, что оба трудоустроены официально.

Пока предлагается внести поправку в Трудовой кодекс в порядке эксперимента на 1 год на территории нескольких регионов или на базе нескольких крупных государственных предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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