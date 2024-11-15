Лавров заявил, что не представляет, как Трамп может разрешить проблему Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не имеет ни малейшего понятия, каким образом избранный президент США Дональд Трамп собирается решать военный конфликт на Украине.

При этом глава МИД РФ добавил, что Москва будет ждать от него предложений, и напомнил об уже изложенной позиции России Владимиром Путиным.

"Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания", – цитирует министра РИА Новости.

После прошедших выборов США объявивший себя 47-м президентом Штатов Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Он подчеркнул, что этому должен быть положен конец.

В американской газете The Wall Street Journal заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.