За ночь уничтожены 4 катера в Черном море и 2 БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 17 ноября силы ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря, которые двигались в сторону Крыма, и два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", – указано в сообщении.

Ранее, в ночь на 16 ноября, силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолетного типа, которые пытались атаковать ряд объектов на территории страны.

До этого, в ночь на 15-е число, российские дежурные средства ПВО уничтожили 51 беспилотник, включая 36 над Краснодарским краем, 3 над Крымом, 2 над Белгородской областью, а также 10 над Азовским морем.

