34 БПЛА уничтожены за ночь над пятью регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ПВО за ночь 16 ноября уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа, которые пытались атаковать ряд объектов на территории страны, пишет Минобороны РФ.

Так, 20 из них сбиты в Курской области, еще 11 над районами Брянской области, а по одному дрону удалось ликвидировать в Крыму, Белгородской и Калужской областях.

Ранее, за предыдущую ночь 15-го числа, российские дежурные средства ПВО уничтожили 51 беспилотник, включая 36 над Краснодарским краем, 3 над Крымом, 2 над Белгородской областью, а также 10 над Азовским морем.

