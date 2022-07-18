Новости последнего часа: в Кремле заявили об изменении условий переговоров с Киевом

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. В Кремле заявили об изменении условий переговоров с Киевом. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Еврокомиссия 20 июля решит, что делать в случае прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Мэр Москвы предложил создать технологический кластер по производству отечественных электромобилей.