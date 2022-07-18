Шесть беспилотных летательных аппаратов сбили в ДНР

Шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты в ДНР за минувшие сутки. Еще уничтожена самоходная огневая установка "Бук-М1" в Краматорске.

Также уничтожено три склада с ракетно-артиллерийским вооружением в Новоалександровке Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.