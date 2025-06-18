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18 июня, 17:15

Политика

США подняли в воздух самолет "Судного дня"

США подняли в воздух самолет "Судного дня"

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Самолет "Судного дня" был поднят в воздух в США. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail. Последний раз такое происходило после терактов 11 сентября 2001 года. Американский спецборт Boeing предназначен для обеспечения управления страной в условиях чрезвычайной ситуации.

Полет длился более 4 часов. Эксперты связали его с усилением мер безопасности для президента США Дональда Трампа на фоне возрастающих опасений по поводу возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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