США подняли в воздух самолет "Судного дня"

Самолет "Судного дня" был поднят в воздух в США. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail. Последний раз такое происходило после терактов 11 сентября 2001 года. Американский спецборт Boeing предназначен для обеспечения управления страной в условиях чрезвычайной ситуации.

Полет длился более 4 часов. Эксперты связали его с усилением мер безопасности для президента США Дональда Трампа на фоне возрастающих опасений по поводу возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке.

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