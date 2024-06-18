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18 июня, 16:30

Политика

ГД предложила ввести выборочные проверки предприятий общепита после массового отравления

ГД предложила ввести выборочные проверки предприятий общепита после массового отравления

Депутаты ГД предложили ввести выборочные проверки общепита после случаев отравления

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В Госдуме предложили ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатом с фасолью из популярного сервиса доставки. По данным на 18 июня, в РФ пострадали более 150 человек. Проверку проводит Роспотребнадзор, а в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.

Тем временем специалисты не исключают, что заболевших может стать больше, так как инкубационный период ботулизма может растянуться до пяти дней. Дело в том, что симптомы ботулизма на ранних этапах напоминают ротавирус и кишечные инфекции, из-за этого его сложно диагностировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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