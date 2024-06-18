ГД предложила ввести выборочные проверки предприятий общепита после массового отравления

В Госдуме предложили ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатом с фасолью из популярного сервиса доставки. По данным на 18 июня, в РФ пострадали более 150 человек. Проверку проводит Роспотребнадзор, а в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.

Тем временем специалисты не исключают, что заболевших может стать больше, так как инкубационный период ботулизма может растянуться до пяти дней. Дело в том, что симптомы ботулизма на ранних этапах напоминают ротавирус и кишечные инфекции, из-за этого его сложно диагностировать.

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