В Белом доме заявили о возможностях США манипулировать временем и пространством

Заявление о "сверхъестественных" возможностях американских технологий вызвало резонанс в СМИ и соцсетях. В докладе о "Золотом веке американских инноваций", представленном в Белом доме, прозвучала фраза о способности США управлять временем и пространством.

Одни эксперты увидели в этом намек на секретное оружие, другие – на развитие технологий передачи данных и искусственного интеллекта. Нашлись и те, кто заподозрил упоминание телепорта. Однако ученые считают подобные версии нереалистичными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.