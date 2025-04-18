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18 апреля, 07:45

Политика

В Белом доме заявили о возможностях США манипулировать временем и пространством

В Белом доме заявили о возможностях США манипулировать временем и пространством

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Заявление о "сверхъестественных" возможностях американских технологий вызвало резонанс в СМИ и соцсетях. В докладе о "Золотом веке американских инноваций", представленном в Белом доме, прозвучала фраза о способности США управлять временем и пространством.

Одни эксперты увидели в этом намек на секретное оружие, другие – на развитие технологий передачи данных и искусственного интеллекта. Нашлись и те, кто заподозрил упоминание телепорта. Однако ученые считают подобные версии нереалистичными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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