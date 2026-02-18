Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:45

Политика

Подразделение группировки российских войск "Север" продвинулось в зоне СВО

Трехсторонние переговоры России, США и Украины возобновились в Женеве

"Деньги 24": Совфед одобрил закон об информировании россиян о рисках азартных игр

"Деньги 24": букмекеров обяжут предупреждать граждан о рисках азартных игр

С 1 марта владельцы участков в РФ должны будут сами бороться с борщевиком

Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Песков заявил, что не стоит ждать новостей о переговорах в Женеве 17 февраля

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве на переговоры по Украине

Депутат Госдумы Свинцов заявил, что Telegram начал выполнять требования Роскомндзора

Подразделение группировки российских войск "Север" продвигается в зоне спецоперации. В зоне их действия за сутки ВСУ потеряли более 165 военных, сообщает Минобороны.

Также уничтожены 10 автомобилей, склад материальных средств и станция контрбатарейной борьбы американского производства.

Кроме того, новый тип защиты от беспилотников – портативный перехватчик дронов "елка" – поступает в российские войска. Систему разработали и выпустили в Москве. Она позволяет быстро уничтожать вражеские беспилотники, включая тяжелые ударные цели. Бойцы в зоне СВО уже проходят обучение новым средствам защиты.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

