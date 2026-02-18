Подразделение группировки российских войск "Север" продвинулось в зоне СВО

Подразделение группировки российских войск "Север" продвигается в зоне спецоперации. В зоне их действия за сутки ВСУ потеряли более 165 военных, сообщает Минобороны.

Также уничтожены 10 автомобилей, склад материальных средств и станция контрбатарейной борьбы американского производства.

Кроме того, новый тип защиты от беспилотников – портативный перехватчик дронов "елка" – поступает в российские войска. Систему разработали и выпустили в Москве. Она позволяет быстро уничтожать вражеские беспилотники, включая тяжелые ударные цели. Бойцы в зоне СВО уже проходят обучение новым средствам защиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.