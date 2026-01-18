18 января, 10:00Политика
В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями
В российских школах могут появиться наставники. С такой инициативой выступили в Госдуме.
Предлагается освободить классных руководителей от уроков, чтобы они смогли потратить время на создание позитивной психологической атмосферы в классе. Как пояснил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, это позволит освободить педагогов от предметной и бюрократической нагрузки.
