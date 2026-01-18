Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 10:00

Политика

В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

В ГД предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов

Роскомнадзор опроверг слухи о скорой блокировке Telegram

МИД России настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Генерал Кузовлев заявил, что наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха

Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

"Новости дня": в Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными

Короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале

В российских школах могут появиться наставники. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Предлагается освободить классных руководителей от уроков, чтобы они смогли потратить время на создание позитивной психологической атмосферы в классе. Как пояснил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, это позволит освободить педагогов от предметной и бюрократической нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоПолина БрабецВладимир Баклан

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика