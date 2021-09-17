Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы "Миллиона призов" за голосование

Участники дистанционного электронного голосования автоматически оказываются среди претендентов на призы акции "Выбираем вместе" в рамках программы "Миллион призов". Будет 250 тысяч победителей.

Выиграть можно баллы, которые приравнены к рублям, а также машины и однокомнатные квартиры в Москве. Баллы можно будет потратить на семейный досуг, покупки, пополнение карты "Тройка" и медикаменты. В списке партнеров программы также находятся гипермаркеты бытовой техники и ювелирные салоны.

Розыгрыши будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет в эфире телеканала Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru.