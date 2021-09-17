Более 250 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве за первые два часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 250 тысяч жителей столицы приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за первые два часа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а жители некоторых районов – депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

Почти 47 тысяч обращений обрабатывает система онлайн-голосования ежесекундно. Это не влияет на ее работу и свидетельствует о востребованности такого способа голосования.

Уточняется, что всего в Москве зарегистрировано больше двух миллионов избирателей, которые могут принять участие в выборах электронно.

Ранее в ЦИК заявили, что ДЭГ проходит штатно и без сбоев. Явка высокая, что обусловлено подачей заявок на участие заранее. Жалоб или замечаний не выявлено.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.