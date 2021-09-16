Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал граждан России, проживающих или временно находящихся за рубежом, проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму. Соответствующее обращение главы МИД опубликовано на сайте ведомства.

"Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всего доверяете. Каждый ваш голос очень важен", – говорится в обращении.

Дипломат напомнил, что для этого в посольствах и консульствах РФ за рубежом созданы 348 избирательных участков, а в местах компактного проживания россиян проводятся досрочные и выездные голосования. Он подчеркнул, что весь процесс организован с соблюдением как российского законодательства, так и государств пребывания, учтены все санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии.

По его словам, на зарубежных избирательных участках будет обеспечено наблюдение со стороны российских наблюдателей, а также международных организаций.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

