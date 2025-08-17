Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

Разговор с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске был откровенным и содержательным, заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что прошедшие переговоры приближают к нужным решениям. При этом Москва не только с уважением относится к позиции Вашингтона по урегулированию конфликта, но и сама хочет решить все вопросы мирными средствами.

О том, планируется ли трехсторонняя встреча между РФ, США и Украиной, а также когда она может произойти – в эфире телеканала Москва 24.

