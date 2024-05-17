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17 мая, 07:45

Политика

"Искандер" уничтожил командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области

"Искандер" уничтожил командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области

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Российский "Искандер" группировки войск "Запад" ударил по командному пункту зенитно-ракетной бригады ВСУ. Произошла детонация боекомплекта. Взрывом ликвидировано порядка полусотни украинских военнослужащих.

Между тем морпехи-черноморцы из гаубицы Д-30 уничтожили позиции и склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра.

Подробнее о том, что произошло в зоне СВО за сутки, – в эфире телеканала Москва 24.

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