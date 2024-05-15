Новости мира: 180 человек задержаны во время протестов в Новой Каледонии

В ночь на 15 мая 180 человек задержаны во время протестов в Новой Каледонии. Жители французской провинции в Тихом океане выступают против конституционных изменений, опасаясь, что они ущемят права коренных народов. Манифестации переросли в беспорядки, пострадали 47 жандармов и 14 полицейских. В Новой Каледонии введен комендантский час.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешний этап спецоперации критичен для Украины. По его словам, предстоящие недели и месяцы потребуют от нее многих усилий. При этом украинцы раскритиковали поведение Блинкена во время его визита в Киев: после официальной части Госсекретарь США отправился в местный бар и поднялся на сцену вместе с рок-группой. Пользователи соцсетей возмутились, что он поет песни в то время, как Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США.

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