Путин объяснил назначение Белоусова главой МО возросшими расходами на оборону

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Владимир Путин представил командующим войскам военных округов Андрея Белоусова как нового министра обороны и объяснил его назначение возросшими расходами на оборону и безопасность.

По его словам, в 2024 году они составили 8,7% ВВП. Президент отметил, что нужно рачительно и эффективно распорядиться средствами на оборону и безопасность.

"Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%", – уточнил Путин.

Президент подчеркнул, что Белоусов понимает, как "вписать" экономику армии и ОПК в общую экономику страны. Он добавил, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены, несмотря на возросшие расходы на оборону.

Также глава государства рассказал, что в последнее время Белоусов по его поручению занимался некоторыми темами двойного назначения, в том числе развитием БПЛА.

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Новый министр уже пообещал, что приложит все усилия для решения задач, стоящих перед Минобороны России. Он также указал на необходимость решать вопросы с медобслуживанием участников спецоперации в гражданских поликлиниках, а также бороться с лишней бумажной волокитой.

В свою очередь, политолог Алексей Живов отмечал, что Белоусов должен помочь Минобороны избавиться от излишней бюрократии.

