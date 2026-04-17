В России пенсионерам планируют частично компенсировать ремонт автомобиля

В России пенсионерам планируют частично компенсировать расходы на ремонт автомобиля. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на эти работы.

По мнению парламентариев, это может помочь тем пожилым людям, которые продолжают работать или получают доход, облагаемый НДФЛ.

Депутаты подчеркнули, что для многих пенсионеров автомобиль является не роскошью, а необходимым средством передвижения. Он помогает им посещать поликлиники, аптеки, магазины и другие важные соцобъекты. В небольших населенных пунктах это часто единственный удобный способ добраться до нужного места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

