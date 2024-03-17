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17 марта, 23:15

Политика

Более 55% бюллетеней обработали после закрытия избирательных участков в России

Более 55% бюллетеней обработали после закрытия избирательных участков в России

Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдет 18 марта

Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов 17 марта – ЦИК

Более 47% бюллетеней обработаны после голосования на выборах президента РФ – ЦИК

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%

Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак – ОШ

Более 40% бюллетеней обработаны после голосования на выборах президента РФ

Путин набирает почти 88% голосов по итогам обработки 24,4% бюллетеней – ЦИК РФ

Голосование на выборах президента завершилось в РФ

Свыше 55% бюллетеней обработали после закрытия избирательных участков на выборах президента РФ. Это данные Центризбиркома.

По предварительным подсчетам на 23:00 17 марта, лидирует Владимир Путин – он набирает 87,28% голосов. На втором месте находится Николай Харитонов – у него 4,16% голосов, на третьем месте Владислав Даванков – за него проголосовали 4% избирателей, а на четвертом – Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,12% граждан РФ.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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