В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной. По данным источников, встреча длилась около 6 часов и была очень напряженной. Переговоры проходили в закрытом формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Консультации продолжатся в среду, 18 февраля.

Российская фигуристка Аделия Петросян без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Милане. За свой прокат спортсменка получила 72,89 балла.

В честь Дня защитника россиян ждут трехдневные выходные – с 21 по 23 февраля. Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя февраля будет короткой – с 24 по 27 февраля.

