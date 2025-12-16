Школьным учителям в России могут придать особый статус, чтобы защитить их от буллинга

Школьным учителям в России хотят придать особый статус, который уберег бы их от буллинга. В Госдуме считают, что это подчеркнет важность профессии и обеспечит реальную правовую защиту.

Педагоги становятся объектами нападок и даже насилия не реже, чем ученики. По данным экспертных оценок, с травлей в той или иной форме сталкивались до 70% учителей. Школы пытаются реагировать: подключают психологов, работают с родителями, внедряют антибуллинговые программы.

