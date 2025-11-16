Форма поиска по сайту

16 ноября, 09:15

Российские военные освободили Яблоково в Запорожской области

Российские военные за прошедшие сутки освободили населенные пункты Даниловку в Днепропетровской области и Яблоково в Запорожской области. Как отмечают эксперты, контроль над Яблоково позволяет развивать наступление на Гуляйполе, что создаст условия для прорыва обороны противника.

За отчетный период средствами ПВО сбиты 4 авиационные бомбы и 247 беспилотников. По данным Минобороны, с начала специальной военной операции уничтожено почти 100 тысяч украинских дронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий Козачинский

