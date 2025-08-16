Путин и Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске

Владимир Путин и президент СЩА Дональд Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске. Российский президент по дороге с визита посетил Чукотку, а американский лидер улетел в Вашингтон, где уже провел телефонный разговор с лидерами НАТО и Украины.

Переговоры в Анкоридже прошли в закрытом формате и продолжались почти три часа. На совместной пресс-конференции Трамп отметил, что стороны пришли к согласию по ряду вопросов и остаются один-два ключевых пункта, которые можно решить.

