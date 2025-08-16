Форма поиска по сайту

16 августа, 11:15

Политика

Путин и Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске

Путин и Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске

Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

Политолог Мухин заявил о символичном задержании Путина на Аляске

Путин назвал Трампа "дорогим соседом" на встрече в Анкоридже

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах России

Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

Встреча Путина и Трампа завершилась прошедшей ночью на Аляске

Бойцы группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Владимир Путин и президент СЩА Дональд Трамп вернулись к работе после переговоров на Аляске. Российский президент по дороге с визита посетил Чукотку, а американский лидер улетел в Вашингтон, где уже провел телефонный разговор с лидерами НАТО и Украины.

Переговоры в Анкоридже прошли в закрытом формате и продолжались почти три часа. На совместной пресс-конференции Трамп отметил, что стороны пришли к согласию по ряду вопросов и остаются один-два ключевых пункта, которые можно решить.

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоСтанислав КуликАнна Макарова

