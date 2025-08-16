Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

На Аляске прошла встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Трамп заявил, что стороны достигли согласия по ряду вопросов и остаются один-два ключевых пункта, которые можно решить.

По его словам, многое теперь зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского и участия европейских стран. Трамп добавил, что готов присутствовать на следующей встрече, если она поможет положить конец конфликту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.