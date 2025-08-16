Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 10:15

Политика

Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

Трамп сообщил о достигнутом согласии по ряду вопросов на встрече с Путиным

Политолог Мухин заявил о символичном задержании Путина на Аляске

Путин назвал Трампа "дорогим соседом" на встрече в Анкоридже

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах России

Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

Встреча Путина и Трампа завершилась прошедшей ночью на Аляске

Бойцы группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

На Аляске прошла встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Трамп заявил, что стороны достигли согласия по ряду вопросов и остаются один-два ключевых пункта, которые можно решить.

По его словам, многое теперь зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского и участия европейских стран. Трамп добавил, что готов присутствовать на следующей встрече, если она поможет положить конец конфликту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоСтанислав КуликАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика