Экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли удар по ВСУ в Курской области

В ночь на 16 августа экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли новый удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Целями стали скопления живой силы и военной техники подразделений ВСУ, по ним запустили управляемые ракеты "Вихрь".

Отмечается, что для российских разведчиков одной из приоритетных целей являются американские РСЗО HIMARS, которые обстреливали Курскую область с территории Сумской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

