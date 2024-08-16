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16 августа, 07:45

Политика

Экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли удар по ВСУ в Курской области

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ВС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области

В ночь на 16 августа экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли новый удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Целями стали скопления живой силы и военной техники подразделений ВСУ, по ним запустили управляемые ракеты "Вихрь".

Отмечается, что для российских разведчиков одной из приоритетных целей являются американские РСЗО HIMARS, которые обстреливали Курскую область с территории Сумской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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