В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34

В эстонской Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34. Утром к нему подъехали 20 машин спецслужб. Людей, которые дежурили возле монумента круглые сутки, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти.

Все дороги перекрыты в радиусе двух километров от постамента. Ранее премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что танк-памятник Т-34 перенесут из Нарвы до 20 августа.

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