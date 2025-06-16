В зоне проведения СВО российские военные ведут активные боевые действия по всей линии соприкосновения. В районе Дружовки ударом комплекса "Искандер" был уничтожен командный пункт оперативно-тактической группы "Луганск". В Сумской области артиллерия и беспилотники поразили позиции ВСУ, после чего штурмовые группы заняли несколько опорных пунктов.

Также артиллерийские удары были нанесены по скоплениям сил противника в населенных пунктах Хотень, Писаревка, Храповщина и Садки. В Донецкой Народной Республике бойцы освободили Ульяновку и провели огневое поражение по позициям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая Покровск, Константиновку и Серебрянку.

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