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16 мая, 19:15

Политика

Политолог заявил о высокой вероятности прямого диалога Путина и Зеленского

Политолог заявил о высокой вероятности прямого диалога Путина и Зеленского

Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

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По мнению политологов, озвученные в Стамбуле договоренности могут стать основой для подготовки прямых переговоров на высшем уровне. Как заявил эксперт Дмитрий Абзалов, вероятность встречи президентов России и Украины серьезно выросла. Возможные контакты с участием Великобритании, Франции и США могут ускорить этот процесс.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными – тысяча на тысячу человек. Также обсуждалось представление каждой стороной своих предложений по возможному прекращению огня и дальнейшее продолжение диалога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоАлексей Лазаренко

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