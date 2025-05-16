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16 мая, 18:15

Политика

Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1 000 на 1 000

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Промежуточные итоги переговоров между Россией и Украиной прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. Как долго теперь ждать продолжения переговоров? Возможна ли в ближайшее время встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа?

Сможет ли Европа на этом этапе отговорить президента Украины Владимира Зеленского от мирного процесса в Албании, куда он уехал накануне?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоАлексей Лазаренко

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