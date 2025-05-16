Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

Промежуточные итоги переговоров между Россией и Украиной прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. Как долго теперь ждать продолжения переговоров? Возможна ли в ближайшее время встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа?

Сможет ли Европа на этом этапе отговорить президента Украины Владимира Зеленского от мирного процесса в Албании, куда он уехал накануне?

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