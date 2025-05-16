В Стамбуле начались переговоры России и Украины

В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины по урегулированию конфликта. Переговоры стартовали в закрытом режиме – после вступительного слова с участием представителей Турции трансляция была отключена. Прессу на мероприятие не допустили.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация находится на постоянной связи с Владимиром Путиным. Глава государства получает всю информацию о ходе переговоров в режиме реального времени.

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