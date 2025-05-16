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16 мая, 12:15

Политика

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит перед началом переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит перед началом переговоров в Стамбуле

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Российская делегация почти целый день ожидала появления украинской стороны в Стамбуле

Старт российско-украинских переговоров в Стамбуле намечен на 10:00 16 мая

В Стамбуле в ближайшее время должны начаться переговоры между российской и украинской делегациями. Перед их началом с обращением выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его заявление планируют транслировать в прямом эфире.

Однако, как сообщает РИА Новости, точной информации о прибытии российской стороны на место пока нет. Ранее сообщалось, что встреча запланирована на 12:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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