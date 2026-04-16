16 апреля, 07:15
Черногория пока не приняла решение об отмене безвизового режима с Россией
Черногория пока не приняла решение об отмене безвизового режима с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.
По его словам, вопрос действительно обсуждается в рамках интеграции в Евросоюз, однако конкретных сроков и подтвержденных решений сейчас нет.
При этом ранее власти страны заявляли о планах привести визовую политику к стандартам ЕС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.