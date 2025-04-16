На границе Белгородской и Сумской областей продолжаются активные бои, в которых российская армия наносит удары по скоплениям техники и личного состава противника. Также идут бои в Донбассе, где российская армия продвигается к Красноармейску, охватывая его с юга и севера.

В Курском приграничье ВСУ продолжают удерживать два населенных пункта – Олешню и Горналь. Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, украинские военные отказываются отступать, однако некоторые солдаты дезертируют из этих районов.

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