Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 10:45

Политика

Российская армия наносит удары по ВСУ на границе Белгородской и Сумской областей

Российская армия наносит удары по ВСУ на границе Белгородской и Сумской областей

Переговоры о сдаче в плен боевиков ВСУ продолжаются в курском приграничье

В Госдуме предложили вернуть кешбэк за детский отдых

Понятие "цифровая валюта" введут в Уголовный кодекс РФ

"Вопрос спорный": в ГД хотят увеличить штраф гадалкам и экстрасенсам до 1 млн рублей

Минобороны сообщило о ликвидации 661 самолета и 283 вертолетов с начала СВО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

Дания поставляет спецтранспорт для украинских территориальных центров комплектования – СМИ

ВСУ используют православный монастырь в качестве укрытия в курском селе Горналь

Эксперты прокомментировали экономическую политику Китая в отношении США

На границе Белгородской и Сумской областей продолжаются активные бои, в которых российская армия наносит удары по скоплениям техники и личного состава противника. Также идут бои в Донбассе, где российская армия продвигается к Красноармейску, охватывая его с юга и севера.

В Курском приграничье ВСУ продолжают удерживать два населенных пункта – Олешню и Горналь. Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, украинские военные отказываются отступать, однако некоторые солдаты дезертируют из этих районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика