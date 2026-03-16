В Госдуме рассказали, какие VPN-сервисы будут работать в России

В Госдуме рассказали, какие VPN-сервисы продолжат работать в России. Там отметили, что сама технология законна, однако работать позволят только легальным сервисам.

Роскомнадзор и другие службы будут постепенно блокировать нелегальные VPN, которые подменяют IP-адреса, используют чужие сервера или обходят ограничения без лицензии.

Также в ГД отметили, что легальный VPN можно приобрести за деньги у своего оператора связи. При этом оператор обязан иметь лицензию ФСБ на предоставление защищенных каналов связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.