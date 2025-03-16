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16 марта, 09:30

Политика

Подразделения "Север" освободили Заолешенку и Рубанщину

Подразделения "Север" освободили Заолешенку и Рубанщину

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С начала специальной военной операции российские военные поразили 162 района сосредоточения живой силы украинской армии. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина, а также продвинулись в Курской области, освободив более 1 100 километров территории. Несколько дней назад российский флаг был поднят в центре Суджи.

Параллельно российские саперы занимаются разминированием освобожденных территорий. Их задача – очистить от мин жилые дома, сельхозугодия, газопроводы, котельные, линии электропередачи и дороги. Противник использовал различные типы боеприпасов, в том числе поставленные странами НАТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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