В Москве более 3 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента

В Москве более 3 миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Система успешно справляется с высокой нагрузкой, а также с атаками на систему электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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